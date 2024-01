Cirko-Barré à Sadirac 8 Route de Saint-Caprais Sadirac, vendredi 9 février 2024.

Sadirac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09 21:30:00

Bienvenue chez les « Cirko-Barré » : un cabaret pour tout public, détonant, hilarant, complètement déjanté avec 3 artistes et… 1 lion. Humour toujours, poésie aussi, rythme endiablé, les artistes viennent enflammer la piste, avec une Madame Loyal surréaliste qui se pliera en 4 pour annoncer les numéros : jongleurs cascadeurs, magicienne changeant de robes toutes les 3 secondes, équilibriste empilant les chaises, acrobate instable sur rola-bola, et bien sûr, la star du spectacle, un lion déboulant dans sa grande cage, réalisant un numéro hallucinant en montant sur les tables, marchant sur deux pattes, sautant dans les cerceaux… Toujours en remuant la queue. Et quand le clown s’improvise technicien… Les câbles s’emmêlent, le son déraille, les gags fusent, les chutes s’enchaînent, et c’est un tonnerre d’éclats de rire contagieux qui envahit le public.

EUR.

8 Route de Saint-Caprais Salle Cabralès

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine infomairie@sadirac.fr



Mise à jour le 2024-01-11 par OT de l’Entre-deux-Mers