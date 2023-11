Week-end 100 % Noël 8 Route de Saint-Caprais Sadirac, 16 décembre 2023, Sadirac.

Sadirac,Gironde

La commune de Sadirac vous propose un week-end 100 % Noël. Au programme du samedi (à la Salle Cabralès, gratuit et sur réservation) : « Enfant d’éléphant », un spectacle jeune public de la Cie Les Lubies, puis une soirée ados sur le thème « chic et décontracté ». Le dimanche, un marché de Noël prendra place sous la halle André Lapaillerie (Place Fouragnan) où l’on pourra retrouver des artisans, des dégustations et diverses animations (en entrée libre)..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 23:59:00. EUR.

8 Route de Saint-Caprais Salle Cabralès

Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The commune of Sadirac is offering a 100% Christmas weekend. On Saturday (Salle Cabralès, free of charge, booking essential): « Enfant d’éléphant », a show for young audiences by Cie Les Lubies, followed by a « chic and casual » evening for teenagers. On Sunday, a Christmas market will take place in the André Lapaillerie market hall (Place Fouragnan), featuring craftsmen, tastings and other activities (free admission).

Sadirac propone un fin de semana 100% navideño. El sábado (en la Salle Cabralès, entrada gratuita y reserva obligatoria): « Enfant d’éléphant », espectáculo para público joven a cargo de la Cie Les Lubies, seguido de una velada « chic y desenfadada » para adolescentes. El domingo, en el mercado André Lapaillerie (plaza Fouragnan), se celebrará un mercado navideño con artesanos, degustaciones y otras animaciones (entrada gratuita).

Die Gemeinde Sadirac bietet Ihnen ein 100 % weihnachtliches Wochenende. Auf dem Programm stehen am Samstag (in der Cabralès-Halle, kostenlos und mit Reservierung): « Enfant d’éléphant », eine Aufführung für junges Publikum der Cie Les Lubies, und anschließend ein Abend für Jugendliche unter dem Motto « schick und entspannt ». Am Sonntag findet in der Halle André Lapaillerie (Place Fouragnan) ein Weihnachtsmarkt statt, auf dem Kunsthandwerker, Kostproben und verschiedene Animationen angeboten werden (freier Eintritt).

Mise à jour le 2023-11-18 par OT de l’Entre-deux-Mers