Si tu me payes un verre – Nuces 8 route de Rodez, à Nuces Valady, 1 décembre 2023, Valady.

Valady,Aveyron

Si tu me payes un verre, cabaret par la Compagnie I have a dream. Mise en scène par Gérard Levoyer avec Pascale Durand, Jacques Boutineau et Gérard Levoyer..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 12 EUR.

8 route de Rodez, à Nuces

Valady 12330 Aveyron Occitanie



Si tu me payes un verre, cabaret by Compagnie I have a dream. Directed by Gérard Levoyer with Pascale Durand, Jacques Boutineau and Gérard Levoyer.

Si tu me payes un verre, cabaret de la Compagnie I have a dream. Dirigido por Gérard Levoyer con Pascale Durand, Jacques Boutineau y Gérard Levoyer.

Si tu me payes un verre, Kabarett von der Compagnie I have a dream. Regie: Gérard Levoyer mit Pascale Durand, Jacques Boutineau und Gérard Levoyer.

