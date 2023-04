Les îles de la Seine en paddle au coucher du soleil 8 route de Paris, 27 juillet 2023, Belbeuf.

Créé à l’origine pour naviguer entre les îles polynésiennes, le paddle permet aujourd’hui de découvrir un archipel insolite, les îles de la Seine !

Le temps d’une balade 100% glisse au départ de Belbeuf, accompagné d’un moniteur diplômé, vous ferez le tour d’une des îles du fleuve en contemplant le coucher du soleil. Debout sur votre planche, prenez de la hauteur sur l’eau !

A partir de 12 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 17€/personne.

2023-07-27 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-27 21:00:00. .

8 route de Paris Base nautique de Belbeuf

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Originally created to navigate between the Polynesian islands, the paddle allows today to discover an unusual archipelago, the islands of the Seine!

During a 100% gliding trip from Belbeuf, accompanied by a qualified instructor, you will go around one of the islands of the river while contemplating the sunset. Standing on your board, take height on the water!

From 12 years old – Duration: 2 hours

Reservation required

Price : 17€/person

Creado originalmente para navegar entre las islas de la Polinesia, el paddleboard le permite ahora descubrir un archipiélago insólito, ¡las islas del Sena!

Durante un paseo 100% deslizante desde Belbeuf, acompañado por un instructor cualificado, rodeará una de las islas del río mientras contempla la puesta de sol. De pie sobre su tabla, ¡consiga altura sobre el agua!

A partir de 12 años – Duración: 2 horas

Reserva obligatoria

Precio: 17?/persona

Ursprünglich geschaffen, um zwischen den polynesischen Inseln zu navigieren, ermöglicht das Paddeln heute die Entdeckung eines ungewöhnlichen Archipels, der Seine-Inseln!

Während einer Fahrt mit 100% Gleitfähigkeit ab Belbeuf umrunden Sie in Begleitung eines diplomierten Lehrers eine der Inseln des Flusses und betrachten dabei den Sonnenuntergang. Stehen Sie auf Ihrem Brett und erheben Sie sich über das Wasser!

Ab 12 Jahren – Dauer: 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich

Preis: 17€/Person

