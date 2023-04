Les trésors de la Seine en kayak au coucher du soleil 8 route de Paris, 22 juin 2023, Belbeuf.

Partez à la découverte de la Seine et de ses trésors le temps d’une balade en kayak !

Au cours de votre promenade sur l’eau, Hugo, votre accompagnateur, partagera avec vous les secrets du fleuve et de sa vallée. Vous aurez ainsi la chance de contempler les falaises bordant le fleuve, ses îles, la faune environnante sans oublier une épave et une chapelle troglodyte au coucher du soleil !

A partir de 8 ans – Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : 17€/personne.

2023-06-22 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-22 21:00:00. .

8 route de Paris Base nautique de Belbeuf

Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie



Discover the Seine and its treasures during a kayak trip!

During your walk on the water, Hugo, your guide, will share with you the secrets of the river and its valley. You will have the chance to contemplate the cliffs bordering the river, its islands, the surrounding fauna without forgetting a wreck and a troglodyte chapel at sunset!

From 8 years old – Duration: 2 hours

Reservation required

Price : 17€/person

¡Descubra el Sena y sus tesoros en un paseo en kayak!

Durante su paseo por el agua, Hugo, su guía, compartirá con usted los secretos del río y de su valle. Tendrá la oportunidad de contemplar los acantilados que bordean el río, sus islas, la fauna de los alrededores, ¡sin olvidar un pecio y una capilla troglodita al atardecer!

A partir de 8 años – Duración: 2 horas

Reserva obligatoria

Precio: 17€/persona

Entdecken Sie die Seine und ihre Schätze während einer Kajakfahrt!

Während Ihrer Fahrt auf dem Wasser wird Hugo, Ihr Begleiter, die Geheimnisse des Flusses und seines Tals mit Ihnen teilen. So haben Sie die Möglichkeit, die Klippen entlang des Flusses, die Inseln, die Tierwelt und ein Schiffswrack zu bestaunen und bei Sonnenuntergang eine Höhlenkapelle zu besichtigen!

Ab 8 Jahren – Dauer: 2 Std

Reservierung erforderlich

Preis: 17€/Person

