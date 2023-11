Atelier Feutre 8 route de Moulismes Persac, 16 décembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

Technique du feutrage pour réaliser différents objets ou vêtements à partir de laine cardée et non filée,de différentes couleurs et origines. Niki et Caroline nous guide dans la réalisation de la base.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 18:00:00

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



A felting technique for making various objects or garments from carded and unspun wool of different colors and origins. Niki and Caroline guide us through the basics

Una técnica de fieltro para confeccionar diversos objetos o prendas a partir de lana cardada y sin hilar de diferentes colores y orígenes. Niki y Caroline nos guían a través del proceso de creación de la base

Filztechnik, um verschiedene Gegenstände oder Kleidungsstücke aus kardierter und nicht gesponnener Wolle verschiedener Farben und Herkunft herzustellen. Niki und Caroline leiten uns bei der Herstellung der Basis an

