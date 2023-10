Soirée jeux 8 route de Moulismes Persac, 24 novembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

à la fois autour de jeux de société traditionnels et de jeux mis au point par la jeunes génération prenons le temps de nous rencontrer autrement et de partager un moment animé.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:30:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



around both traditional board games and games developed by the younger generation, let’s take the time to meet in a different way and share a lively moment

tanto con juegos de mesa tradicionales como con juegos desarrollados por la generación más joven, dediquemos tiempo a reunirnos de una forma diferente y compartir un momento animado

wir werden uns die Zeit nehmen, uns auf andere Weise zu begegnen und einen lebhaften Moment miteinander zu teilen

Mise à jour le 2023-10-28 par ACAP