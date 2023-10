Fabriquer votre calendrier de l’Avent avec la Grainothèque ! 8 route de Moulismes Persac, 18 novembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

C’est la saison de récolte des graines; pour les mettre en valeur, la Grainothèque du Bruit du Trapèze vous propose de fabriquer un calendrier de l’Avent mêlant graines, plantes tisanières et chocolat.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 16:00:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



It’s seed-harvesting season, and to show them off to their best advantage, the Grainothèque du Bruit du Trapèze invites you to make an Advent calendar combining seeds, herbal plants and chocolate

En plena temporada de recolección de semillas, la Grainothèque du Bruit du Trapèze le ofrece la posibilidad de realizar un calendario de Adviento que combina semillas, plantas aromáticas y chocolate

Die Grainothèque du Bruit du Trapèze schlägt Ihnen vor, einen Adventskalender aus Samen, Kräutertee und Schokolade zu basteln, um die Samen zur Geltung zu bringen

Mise à jour le 2023-10-16 par ACAP