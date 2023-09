Atelier Feutre 8 route de Moulismes Persac, 7 octobre 2023, Persac.

Persac,Vienne

Echarpes légères en Feutre; Atelier de confection pour débutant/es ou confirmé/es Cela peut être des écharpes ou des mitaines ou…. .Caroline Blake et Niki Kirke partagent leur savoir faire.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lightweight felt scarves; Workshop for beginners or advanced This can be scarves or mittens or…. caroline Blake and Niki Kirke share their know-how

Bufandas de fieltro ligero; Taller de manualidades para principiantes o avanzados Pueden ser bufandas o manoplas o…. caroline Blake y Niki Kirke comparten su experiencia

Leichte Schals aus Filz; Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene Es können Schals, Fäustlinge oder…. sein. caroline Blake und Niki Kirke geben ihr Wissen weiter

Mise à jour le 2023-09-16 par ACAP