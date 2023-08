Soirée Méditerranéenne 8 route de Moulismes Persac, 9 septembre 2023, Persac.

Persac,Vienne

Pour inaugurer le barbecue « développement durable » le groupe « palettes » officie pour proposer à toutes et tous une sardinade et des pizzas maison accompagnés d’une bonne sangria..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 23:59:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To inaugurate the « sustainable development » barbecue, the « palettes » group will be serving up sardinade and homemade pizzas accompanied by sangria.

Para dar comienzo a la barbacoa « desarrollo sostenible », el grupo « paletas » servirá sardinada y pizzas caseras acompañadas de una sangría.

Zur Einweihung des nachhaltigen Grills hat die Gruppe « Paletten » eine Sardinade und hausgemachte Pizzen mit einer guten Sangria serviert.

Mise à jour le 2023-08-16 par ACAP