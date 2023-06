Bar associatif de l’été 8 route de Moulismes Persac, 1 juillet 2023, Persac.

Persac,Vienne

Offrir aux habitants de Persac et des villages alentours de bénéficier d’un lieu pour passer un moment convivial les samedis soir de l’été.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 23:59:00. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine



To offer the residents of Persac and surrounding villages a place to spend a convivial evening on Saturday evenings in summer

Ofrecer a los habitantes de Persac y los pueblos de los alrededores un lugar donde pasar un rato agradable los sábados por la noche en verano

Den Einwohnern von Persac und den umliegenden Dörfern einen Ort anbieten, an dem sie im Sommer an Samstagabenden einen geselligen Moment verbringen können

Mise à jour le 2023-06-21 par ACAP