Début : 2023-10-19 14:00:00

fin : 2023-10-19 18:00:00 Créer, à partir de palettes à recycler, des meubles, des ustensiles, des nichoirs, des jardinières, du mobilier de jardin…… en mutualisant compétences, outils et convivialité..

Chaque jeudi après midi 5 à 6 personnes se retrouvent, au Bruit du Trapèze, pour réaliser, ensemble ou séparément, des objets dont le lieu à besoin, la commune à besoin, d’autres assocaitons ont besoin ou l’un d’eux à besoin ….. à partir de palettes récupérere, dans la coopération en échangant des compétences , des savoir faire , de la force , des outils …. .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

