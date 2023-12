Cet évènement est passé Qi-Cong du bâton 8 route de Moulismes Persac Catégories d’Évènement: Persac

fin : 2023-11-04 11:30:00 Maitrise et conduite de son énergie Séance hebdomadaire le samedi matin,.

Léa qui pratique le Tchi Gong depuis plusieurs années, propose une initiation dans les jardin du Bruit du Trapéze le samedi matin de 10h30 à 11h30 comme elle l’a fait à Montreuil pendant plusieurs années

Retrouver de l’energie de la souplesse, de la force , du souffle!

passer un bon moment en plein air

tout public .

8 route de Moulismes le Bruit du Trapèze

Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

