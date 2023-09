Sophrologie 8 route de Gilly Diou, 22 septembre 2023, Diou.

Diou,Allier

La sophrologie est une synthèse riche de plusieurs influences et techniques : respirations, mouvements simples, visualisations….

2023-09-22 10:00:00 fin : 2023-06-21 11:30:00. .

8 route de Gilly

Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Sophrology is a rich synthesis of many influences and techniques: breathing, simple movements, visualizations…

La sofrología es una rica síntesis de varias influencias y técnicas: respiración, movimientos simples, visualizaciones, etc.

Die Sophrologie ist eine reiche Synthese aus verschiedenen Einflüssen und Techniken: Atmung, einfache Bewegungen, Visualisierungen…

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire