VISITE COMMENTEE AU DOMAINE DE LA DOMITIENNE 8 ROUTE DE BEZIERS Sauvian, 6 juillet 2023, Sauvian.

Sauvian,Hérault

Partez à la découverte du vin lors d’une visite commentée au Domaine la Domitienne.

De la vigne pédagogique en passant par la cave et le chai d’élevage, toutes les étapes d’élaboration du vin vous seront expliquées, dans une ambiance conviviale.

Pour finir la visite vous pourrez échanger vos sensations lors d’un atelier dégustation.

Réservation souhaitée..

2023-07-06 10:30:00 fin : 2023-07-06 12:30:00. EUR.

8 ROUTE DE BEZIERS

Sauvian 34410 Hérault Occitanie



Discover the world of wine on a guided tour of Domaine la Domitienne.

From the educational vineyard to the cellar and ageing winery, we’ll explain every stage in the winemaking process, in a friendly atmosphere.

At the end of the tour, you can share your sensations at a wine-tasting workshop.

Reservations required.

Descubra el mundo del vino en una visita guiada al Domaine la Domitienne.

Desde el viñedo didáctico hasta la bodega de crianza, se le explicarán todas las etapas de la elaboración del vino en un ambiente agradable.

Al final de la visita, podrá compartir sus sensaciones en un taller de cata.

Reserva obligatoria.

Entdecken Sie den Wein auf einer kommentierten Tour durch die Domaine la Domitienne.

Vom pädagogischen Weinberg über den Weinkeller bis hin zum Weinausbaukeller werden Ihnen alle Etappen der Weinherstellung in einer freundlichen Atmosphäre erklärt.

Zum Abschluss des Besuchs können Sie Ihre Eindrücke bei einer Weinprobe austauschen.

Reservierung erwünscht.

