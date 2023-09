LOTO BINGO 8 Route de Baerenthal Philippsbourg, 22 octobre 2023, Philippsbourg.

Philippsbourg,Moselle

Une après-midi loto bingo vous est proposée par le Club des seniors avec de nombreux lots de valeurs et bons d’achats à gagner. Buvette et petite restauration seront disponibles sur place. Sur réservation au 03 87 06 52 50 ou au 06 77 50 65 85.. Tout public

Dimanche 2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 . 4 EUR.

8 Route de Baerenthal Salle L’Atelier

Philippsbourg 57230 Moselle Grand Est



The Club des Seniors is offering an afternoon of bingo with lots of valuable prizes and vouchers to be won. Refreshments and snacks available on site. Reservations required on 03 87 06 52 50 or 06 77 50 65 85.

El Club des Seniors organiza una tarde de bingo en la que se sortearán valiosos premios y vales. Habrá refrescos y tentempiés in situ. Es necesario reservar en los teléfonos 03 87 06 52 50 o 06 77 50 65 85.

Der Seniorenclub bietet Ihnen einen Bingo-Lotto-Nachmittag an, bei dem es viele wertvolle Preise und Gutscheine zu gewinnen gibt. Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich. Reservierung unter 03 87 06 52 50 oder 06 77 50 65 85.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU PAYS DE BITCHE