Début : 2024-08-21

fin : 2024-08-25 . Course de relais d’attelage, reliant Saint-Pol-de-Léon à Brest en passant par Landivisiau et les Monts d’Arrée. Près de 300 chevaux de trait attendus, en provenance de toute la France, de Belgique et de Suisse. Compétition composée d’une course en relais (épreuve d’endurance appelée “routier” sur route/chemins) et de différentes épreuves dites “spéciales” (marathon, maniabilité, épreuve montée, débardage, traction … ). .

8 Quillivant Equipôle du Pays de Landivisiau

Plougourvest 29400 Finistère Bretagne

