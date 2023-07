Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier : Pour le meilleur… 8 Quai Vendeuvre Caen, 5 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Suite au succès de leur premier spectacle Arnaud Gidoin et Gaëlle Gauthier font un retour en force !

Après avoir mis en scène leur bonheur à deux ils ont eu envie de partager leurs galères familiales à 4, parce qu’il n’y a pas de raison !.

2023-07-05 17:00:00 fin : 2023-07-05 . .

8 Quai Vendeuvre Théâtre à l’Ouest

Caen 14000 Calvados Normandie



Following the success of their first show, Arnaud Gidoin and Gaëlle Gauthier are back with a vengeance!

After staging their happiness as a couple, they decided to share their family troubles as a foursome, because there’s no reason why they shouldn’t!

Tras el éxito de su primer espectáculo, Arnaud Gidoin y Gaëlle Gauthier vuelven con fuerza

Tras escenificar su felicidad como pareja, decidieron compartir sus problemas familiares con los 4, ¡porque no hay razón para no hacerlo!

Nach dem Erfolg ihrer ersten Show feiern Arnaud Gidoin und Gaëlle Gauthier ein fulminantes Comeback!

Nachdem sie ihr Glück zu zweit auf die Bühne gebracht haben, hatten sie Lust, ihre familiären Galeeren zu viert zu teilen, denn es gibt keinen Grund!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité