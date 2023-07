L’Atelier du Quai 8 Quai de la Saline L’Isle-sur-le-Doubs, 12 juillet 2023, L'Isle-sur-le-Doubs.

L’Isle-sur-le-Doubs,Doubs

Pour les amateurs de l’extraordinaire ou de l’insolite, un arrêt par la maison, le jardin et l’atelier de Patrick CHOFFAT est une obligation !.

fin : . .

8 Quai de la Saline

L’Isle-sur-le-Doubs 25250 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



For lovers of the extraordinary or the unusual, a stop by the house, garden and workshop of Patrick CHOFFAT is a must!

Para los amantes de lo extraordinario o lo insólito, una parada en la casa, el jardín y el taller de Patrick CHOFFAT es obligada

Für Liebhaber des Außergewöhnlichen oder Ungewöhnlichen ist ein Halt bei Haus, Garten und Atelier von Patrick CHOFFAT Pflicht!

Mise à jour le 2023-06-29 par OFFICE DE TOURISME DES 2 VALLEES VERTES