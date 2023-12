Vidéo projection 8 Promenade du Mail Bonneval, 1 décembre 2023, Bonneval.

Bonneval,Eure-et-Loir

Le conseil jeunes de la ville de Bonneval vous invite à un vidéo projection. A l’écran, le film Beethoven sauve Noël..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 . 2 EUR.

8 Promenade du Mail

Bonneval 28800 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Bonneval’s youth council invites you to a video projection. On screen, the film Beethoven saves Christmas.

El Consejo de la Juventud de Bonneval te invita a una proyección de vídeo. En pantalla, la película Beethoven salva la Navidad.

Der Jugendrat der Stadt Bonneval lädt Sie zu einer Videoprojektion ein. Auf der Leinwand wird der Film Beethoven rettet Weihnachten gezeigt.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU BONNEVALAIS