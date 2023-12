Randonnée – De l’eau à la neige de culture 8 Place Xavier Authier Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief Randonnée – De l’eau à la neige de culture 8 Place Xavier Authier Métabief, 31 janvier 2024, Métabief. Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 09:30:00

fin : 2024-01-31 12:00:00 . Une balade facile au départ du sommet du télésiège vous emmenant au cœur de la station de Métabief.

Vous découvrirez les rouages secrets de la fabrication de la neige de culture en visitant les entrailles de l’usine à neige à 1350m d’altitude. Une balade entre tradition & technologie avec un bon bol d’air frais !!! Niveau : Facile – Durée : 2h30 – Distance : 3 km – Dénivelé : 150m. RDV devant le plan des pistes à Métabief Inscription obligatoire aux caisses de Métabief.

Recommandation : Chaussures de marche, bâtons, raquettes EUR.

8 Place Xavier Authier

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-22 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Code postal 25370 Lieu 8 Place Xavier Authier Adresse 8 Place Xavier Authier Ville Métabief Departement Doubs Lieu Ville 8 Place Xavier Authier Métabief Latitude 46.7683 Longitude 6.35713 latitude longitude 46.7683;6.35713

8 Place Xavier Authier Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/