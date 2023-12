Randonnée – Sur les traces des sons naturels, entre folklore et tradition 8 Place Xavier Authier Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief Randonnée – Sur les traces des sons naturels, entre folklore et tradition 8 Place Xavier Authier Métabief, 5 février 2024, Métabief. Métabief Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 09:00:00

fin : 2024-02-05 12:00:00 . Partez à la découverte du « didgeridoo des montagnes » – le Cor des Alpes. Emblème des montagnes, longtemps utilisés par les vachers pour ramener les vaches des prés à l’étable à l’heure de la traite, le Cor des Alpes est devenu un instrument de musique à part entière célèbre pour ses sonorités incroyables avec son fabuleux « Fa » du cor des Alpes. Entre « Sons et Yodles vous apprendrez tous les secrets de cet instrument à vent. Niveau : Facile – Durée : 3h – Distance : 2 à 3km – Dénivelé : 150m. Rendez-vous devant le plan de pistes de Métabief.8€/personne EUR.

8 Place Xavier Authier Devant le plan des pistes

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-22 par COORDINATION DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Métabief Autres Code postal 25370 Lieu 8 Place Xavier Authier Adresse 8 Place Xavier Authier Devant le plan des pistes Ville Métabief Departement Doubs Lieu Ville 8 Place Xavier Authier Métabief Latitude 46.7683 Longitude 6.35713 latitude longitude 46.7683;6.35713

8 Place Xavier Authier Métabief Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metabief/