La Forest Week – Visite Thématique 8 Place Winston Churchill Limoges, 1 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 14h30.

Durée 1h30.

Dans le cadre de la Forest Week et des Rendez-vous aux jardins initiés par le ministère de la Culture, offrez-vous un moment au cœur de la nature dans les collections du Musée national Adrien Dubouché.

« Forêt, fleurs, la nature en porcelaine ».

Cette conférence vous invite à découvrir les paysages arborés et fleuris représentés sur les oeuvres.

Réservation obligatoire, par le site internet (en lien)..

2024-06-01

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 2:30pm.

Duration 1h30.

As part of Forest Week and the « Rendez-vous aux jardins » organized by the French Ministry of Culture, treat yourself to a moment in the heart of nature in the collections of the Musée national Adrien Dubouché.

« Forest, flowers, nature in porcelain ».

This lecture invites you to discover the landscapes of trees and flowers depicted in the works.

Reservations required, via the website (link).

A las 14.30 h.

Duración 1h30.

En el marco de la Semana Forestal y de la Cita en los Jardines organizada por el Ministerio francés de Cultura, regálese un momento en plena naturaleza en las colecciones del Museo Nacional Adrien Dubouché.

« Bosque, flores, naturaleza en porcelana ».

Esta charla le invita a descubrir los paisajes con árboles y flores representados en las obras.

Imprescindible reservar a través de la página web (enlace).

Um 14:30 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden.

Im Rahmen der Forest Week und der Rendez-vous aux jardins, die vom französischen Kulturministerium initiiert wurden, können Sie in den Sammlungen des Nationalmuseums Adrien Dubouché einen Moment in der Natur verbringen.

« Wald, Blumen, die Natur auf Porzellan ».

Dieser Vortrag lädt Sie dazu ein, die auf den Werken dargestellten Baum- und Blumenlandschaften zu entdecken.

Reservierung erforderlich, über die Website (in Link).

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole