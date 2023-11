Le Musée en Famille « Noël au Musée » 8 Place Winston Churchill Limoges, 28 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

« Adrien Dubouché et son Noël de porcelaine »

À 10h30

Le 25 décembre, Adrien Dubouché a tenu un somptueux repas de Noël dans les différentes salles du musée et a décoré sa table avec plusieurs œuvres en porcelaine issues des collections. Accompagnés d’une guide conférencière, participez à un jeu de piste afin de retrouver les différents objets présents sur cette table de fête. Cette expérience se terminera dans les ateliers où chacun sera invité à fabriquer une décoration en argile

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

2023-12-28 fin : 2023-12-29 12:00:00. .

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Adrien Dubouché and his porcelain Christmas »

At 10:30 a.m

On December 25, Adrien Dubouché held a sumptuous Christmas dinner in various rooms of the museum, and decorated his table with several porcelain works from the collections. Accompanied by a guide, take part in a treasure hunt to find the various objects on the festive table. The experience ends in the workshops, where visitors are invited to make their own clay decorations

Reservations required on the Cultival website.

» Adrien Dubouché y su Navidad de porcelana

A las 10h30

El 25 de diciembre, Adrien Dubouché celebró una suntuosa cena de Navidad en las diferentes salas del museo y decoró su mesa con varias obras de porcelana de las colecciones. Acompañado por un guía, participe en una búsqueda del tesoro para encontrar los diferentes objetos de la mesa festiva. La experiencia finaliza en los talleres, donde todos están invitados a realizar una decoración de arcilla

Reserva obligatoria en la página web de Cultival.

« Adrien Dubouché und seine Porzellanweihnacht »

Um 10:30 Uhr

Am 25. Dezember veranstaltete Adrien Dubouché in den verschiedenen Räumen des Museums ein üppiges Weihnachtsessen und schmückte seinen Tisch mit mehreren Porzellanwerken aus den Sammlungen. Nehmen Sie in Begleitung einer Fremdenführerin an einer Schnitzeljagd teil, um die verschiedenen Gegenstände auf dieser Festtafel zu finden. Diese Erfahrung endet in den Werkstätten, wo jeder eingeladen ist, eine Dekoration aus Ton herzustellen

Reservierung auf der Website von Cultival erforderlich.

