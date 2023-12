Visite thématique « Scènes religieuses dans les oeuvres du musée » 8 Place Winston Churchill Limoges, 28 décembre 2023 14:30, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

D’une durée d’une heure trente, les visites thématiques constituent une belle occasion d’aborder les collections sous un angle inédit, pour venir et revenir au musée.

Depuis l’Antiquité, la céramique présente régulièrement une dimension religieuse.

Cette visite propose d’explorer les liens entre céramique et religion à travers l’approche de plusieurs oeuvres issues de différents pays et de différents cultes.

Jeudi 28 décembre de 14h30 à 16h.

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 20 participants..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 16:00:00. EUR.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lasting an hour and a half, the themed tours are a great way to approach the collections from a new angle, and come back to the museum again and again.

Since ancient times, ceramics have regularly had a religious dimension.

This tour explores the links between ceramics and religion through the approach of several works from different countries and cults.

Thursday, December 28, 2.30 pm to 4 pm.

Reservations recommended on www.cultival.fr

Number of participants: 20.

De una hora y media de duración, las visitas temáticas son una gran oportunidad para acercarse a las colecciones desde un nuevo ángulo, para ir y volver al museo.

Desde la antigüedad, la cerámica ha tenido regularmente una dimensión religiosa.

Esta visita explora los vínculos entre la cerámica y la religión a través de una serie de obras procedentes de distintos países y cultos.

Jueves 28 de diciembre, de 14.30 a 16.00 h.

Se recomienda reservar en www.cultival.fr

Número de participantes: 20.

Die anderthalbstündigen Themenführungen sind eine gute Gelegenheit, die Sammlungen aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, um ins Museum zu kommen und wiederzukommen.

Seit der Antike haben Keramiken regelmäßig eine religiöse Dimension.

Bei dieser Führung werden die Verbindungen zwischen Keramik und Religion anhand von Werken aus verschiedenen Ländern und mit unterschiedlichem Kultstatus erläutert.

Donnerstag, 28. Dezember, 14:30 bis 16:00 Uhr.

Reservierung empfohlen unter www.cultival.fr

Teilnehmerzahl: 20.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Limoges Métropole