« Contes inspirés des œuvres du musée »

À 10h30

Les œuvres du musée regorgent de contes et de légendes, que ce soit dans leur décor, leur forme ou dans l’histoire de leur création. Cette visite propose ainsi aux familles de porter un regard nouveau sur ces dernières à travers différents contes, sélectionnés par une guide conférencière.

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Tales inspired by works in the museum

10:30 a.m

The museum?s works are brimming with tales and legends, whether in terms of décor, form or the history of their creation. This tour offers families the chance to take a fresh look at these through a variety of tales, selected by a tour guide.

Reservations required on the Cultival website.

« Cuentos inspirados en obras del museo

10.30 h

Las obras del museo están llenas de cuentos y leyendas, ya sea por su entorno, su forma o la historia de su creación. Esta visita ofrece a las familias la posibilidad de descubrir estas obras a través de diferentes cuentos, seleccionados por un guía.

Imprescindible reservar en la web de Cultival.

« Märchen, inspiriert von den Werken des Museums »

Um 10:30 Uhr

Die Werke des Museums sind voller Märchen und Legenden, sei es in ihrer Ausstattung, ihrer Form oder in der Geschichte ihrer Entstehung. Diese Führung bietet Familien einen neuen Blick auf die Werke, indem sie verschiedene Märchen, die von einer Fremdenführerin ausgewählt wurden, betrachten.

Reservierung auf der Website von Cultival erforderlich.

