Le Musée en Famille « Noël au Musée » 8 Place Winston Churchill Limoges, 23 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

« Décorations de sujets de Noël en porcelaine »

À 10h30

À quelques jours de Noël, le musée propose aux familles de partir à la chasse aux œuvres en porcelaine inspirées de Noël et cachées dans les collections. Chacun sera ensuite invité à décorer des sujets de Noël en porcelaine et à en accrocher au sapin du musée.

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 12:00:00. .

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Porcelain Christmas decorations

At 10:30 a.m

With Christmas just around the corner, the museum invites families to go on a hunt for Christmas-inspired porcelain works hidden in the collections. Everyone will then be invited to decorate porcelain Christmas subjects and hang them on the museum’s Christmas tree.

Reservations required on the Cultival website.

» Adornos navideños de porcelana

A las 10h30

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el museo invita a las familias a buscar piezas de porcelana de inspiración navideña escondidas en sus colecciones. A continuación, se invitará a todos a decorar figuras navideñas de porcelana y a colgarlas en el árbol del museo.

Es necesario reservar en la web de Cultival.

« Dekorationen für Weihnachtssubjekte aus Porzellan »

Um 10:30 Uhr

Nur wenige Tage vor Weihnachten lädt das Museum Familien dazu ein, sich auf die Suche nach weihnachtlich inspirierten Porzellanstücken zu begeben, die in den Sammlungen versteckt sind. Anschließend ist jeder eingeladen, weihnachtliche Porzellansujets zu dekorieren und an den Museumsbaum zu hängen.

Reservierungen sind auf der Cultival-Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Limoges Métropole