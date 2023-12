Visite-atelier « Carte de Noël et porcelaine » 8 Place Winston Churchill Limoges, 23 décembre 2023 15:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le musée propose des visites-ateliers pour les adultes. La visite commence par un tour dans les collections suivi d’un atelier de pratique artistique.

La nouvelle année approche, le musée vous propose de profiter de ce moment pour découvrir de façon ludique une sélection d’oeuvres autour de la thématique de Noël. À la suite de cette visite, chacun sera invité à réaliser une carte de voeux en y intégrant un petit sujet en porcelaine.

Samedi 23 décembre de 15h à 17h.

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 20 participants.



8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The museum offers workshop tours for adults. The visit begins with a tour of the collections, followed by an art workshop.

As the New Year approaches, the museum invites you to take advantage of this opportunity to discover a selection of works on the theme of Christmas. Following the tour, you’ll be invited to create a greetings card using a small porcelain subject.

Saturday, December 23, 3-5pm.

Reservations recommended on www.cultival.fr

Number of participants: 20.

El museo ofrece visitas guiadas y talleres para adultos. La visita comienza con un recorrido por las colecciones, seguido de un taller de arte.

Al acercarse el Año Nuevo, el museo le invita a aprovechar esta oportunidad para descubrir de forma lúdica una selección de obras sobre el tema de la Navidad. Tras la visita, se invitará a todos a crear una tarjeta de felicitación utilizando un pequeño objeto de porcelana.

Sábado 23 de diciembre, de 15.00 a 17.00 horas.

Se recomienda reservar en www.cultival.fr

Número de participantes: 20.

Das Museum bietet Workshop-Führungen für Erwachsene an. Der Besuch beginnt mit einem Rundgang durch die Sammlungen, gefolgt von einem Workshop mit künstlerischer Praxis.

Da das neue Jahr naht, schlägt das Museum vor, diesen Moment zu nutzen, um auf spielerische Weise eine Auswahl von Werken rund um das Thema Weihnachten zu entdecken. Im Anschluss an diesen Rundgang wird jeder eingeladen, eine Weihnachtskarte mit einem kleinen Porzellanobjekt zu gestalten.

Samstag, 23. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr.

Reservierung empfohlen unter www.cultival.fr

Teilnehmerzahl: 20.

