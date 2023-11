Le Musée en Famille « Noël au Musée » 8 Place Winston Churchill Limoges, 20 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

« Fabrication d’un photophore en argile »

À 10h30

Cette visite sera l’occasion d’observer la relation étroite qu’entretient la porcelaine avec la lumière. Par la suite, un atelier modelage vous permettra de créer votre propre photophore en argile.

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

2023-12-20 fin : 2023-12-20 12:00:00.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Making a clay candle jar

At 10:30 a.m

This visit will provide an opportunity to observe porcelain?s close relationship with light. Afterwards, a modeling workshop will enable you to create your own clay photophore.

Reservations required on the Cultival website.

» Hacer un tarro de barro para velas

A las 10.30 h

Esta visita será la ocasión de observar la estrecha relación que existe entre la porcelana y la luz. Después, un taller de modelado le permitirá crear su propio tarro de velas de arcilla.

Imprescindible reservar en la página web de Cultival.

« Herstellung eines Windlichts aus Ton »

Um 10:30 Uhr

Dieser Besuch bietet Ihnen die Gelegenheit, die enge Beziehung zwischen Porzellan und Licht zu beobachten. Anschließend können Sie in einem Modellierworkshop Ihr eigenes Windlicht aus Ton herstellen.

Reservierung auf der Cultival-Website erforderlich.

