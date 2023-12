Visite-atelier « Cours de dessin avec Michaël Bettinelli » 8 Place Winston Churchill Limoges, 20 décembre 2023 15:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Le musée propose des visites-ateliers pour les adultes. La visite commence par un tour dans les collections suivi d’un atelier de pratique artistique.

À l’approche de Noël, le musée vous propose de participer à un atelier inédit accompagné du dessinateur-bédéiste Michael Bettinelli.

Sur la thématique de l’hiver, partez à la découverte d’une sélection d’oeuvres dans les collections pour vous inspirer puis laissez parler votre créativité à l’aide des conseils donnés par l’artiste.

Mercredi 20 décembre de 15h à 17h.

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 15 participants.



2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. EUR.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The museum offers workshop tours for adults. The visit begins with a tour of the collections, followed by an art workshop.

In the run-up to Christmas, the museum invites you to take part in an original workshop with cartoonist Michael Bettinelli.

On the theme of winter, discover a selection of works in the collections for inspiration, then let your creativity flow with the help of the artist?s advice.

Wednesday December 20, 3pm to 5pm.

Reservations recommended on www.cultival.fr

Number of participants: 15.

El museo ofrece visitas guiadas y talleres para adultos. La visita comienza con un recorrido por las colecciones, seguido de un taller de arte.

En vísperas de Navidad, el museo le ofrece la posibilidad de participar en un original taller con el dibujante Michael Bettinelli.

En torno al tema del invierno, descubra una selección de obras de las colecciones para inspirarse y, a continuación, deje fluir su creatividad con la ayuda de los consejos del artista.

Miércoles 20 de diciembre, de 15.00 a 17.00 h.

Se recomienda reservar en www.cultival.fr

Número de participantes: 15.

Das Museum bietet Workshop-Führungen für Erwachsene an. Der Besuch beginnt mit einem Rundgang durch die Sammlungen, gefolgt von einem Workshop mit künstlerischer Praxis.

In der Vorweihnachtszeit bietet das Museum Ihnen die Möglichkeit, an einem ungewöhnlichen Workshop mit dem Comiczeichner Michael Bettinelli teilzunehmen.

Lassen Sie sich von einer Auswahl an Werken in den Sammlungen inspirieren und lassen Sie Ihrer Kreativität mit Hilfe der Tipps des Künstlers freien Lauf.

Mittwoch, 20. Dezember, 15.00 bis 17.00 Uhr.

Reservierung empfohlen unter www.cultival.fr

Teilnehmerzahl: 15.

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Limoges Métropole