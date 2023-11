Visite tactile – Atelier décoration de Noël en argile 8 Place Winston Churchill Limoges, 18 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 14h30 à 16h

Ces visites guidées proposent aux personnes malvoyantes et non-voyantes d’explorer les œuvres du musée par le toucher et la description orale.

À l’approche de Noël, le musée propose un atelier de modelage en argile. Accompagnés et conseillés par la guide conférencière, les participants seront invités à façonner la matière pour créer une décoration sur le thème des fêtes de fin d’année.

Réservation obligatoire sur le site de Cultival..

2023-12-18 fin : 2023-12-18 16:00:00. EUR.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



2:30 to 4 p.m

These guided tours offer visually impaired and blind visitors the chance to explore the museum’s works through touch and spoken description.

In the run-up to Christmas, the museum offers a clay modeling workshop. Accompanied and advised by the tour guide, participants will be invited to shape the material to create a decoration on the theme of the festive season.

Reservations required on the Cultival website.

De 14.30 a 16.00 horas

Estas visitas guiadas ofrecen a los visitantes con discapacidad visual e invidentes la posibilidad de explorar las obras del museo mediante el tacto y la descripción oral.

En vísperas de Navidad, el museo ofrece un taller de modelado en arcilla. Acompañados y asesorados por el guía de la visita, se invitará a los participantes a modelar la arcilla para crear una decoración sobre el tema de las fiestas.

Es necesario reservar en la web de Cultival.

Von 14:30 bis 16:00 Uhr

Diese Führungen bieten sehbehinderten und blinden Menschen die Möglichkeit, die Werke des Museums durch Berührung und mündliche Beschreibung zu erkunden.

In der Vorweihnachtszeit bietet das Museum einen Workshop zum Modellieren mit Ton an. Die Teilnehmer werden von der Fremdenführerin begleitet und beraten und sollen den Ton formen, um eine Dekoration zum Thema Weihnachten zu kreieren.

Reservierung auf der Website von Cultival erforderlich.

