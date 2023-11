Le Musée en Famille « Noël au Musée » 8 Place Winston Churchill Limoges, 13 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

« Fabrique et décore ta carte de Noël »

À 10h30

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Malheureusement, le calendrier de l’Avent du musée a perdu certaines de ses cases. Ce sera donc aux familles de les retrouver et de reconstituer le calendrier en découvrant les œuvres auxquelles il fait référence. À la suite de cette visite, chacun pourra réaliser une carte de vœux en y intégrant un petit sujet en porcelaine.

Réservation obligatoire sur le site Cultival..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Make and decorate your Christmas card »

At 10:30 a.m

The festive season is fast approaching. Unfortunately, the museum?s Advent calendar has lost some of its squares. So it’s up to families to find them and reconstruct the calendar by discovering the works it refers to. Following this visit, everyone will be able to create a greetings card, incorporating a small porcelain subject.

Reservations required on the Cultival website.

» Haga y decore su tarjeta de Navidad

A las 10h30

Se acercan las fiestas. Desgraciadamente, el calendario de Adviento del museo ha perdido algunos de sus cuadrados. Corresponderá a las familias encontrarlos y reconstruir el calendario descubriendo las obras a las que hace referencia. Tras esta visita, todos podrán confeccionar una tarjeta de felicitación incluyendo un pequeño objeto de porcelana.

Reserva obligatoria en la página web de Cultival.

« Basteln und verzieren Sie Ihre Weihnachtskarte »

Um 10:30 Uhr

Die Weihnachtszeit rückt immer näher. Leider hat der Adventskalender des Museums einige seiner Kästchen verloren. Es liegt an den Familien, diese zu finden und den Kalender zu rekonstruieren, indem sie die Werke entdecken, auf die er sich bezieht. Im Anschluss an den Besuch kann jeder eine Grußkarte mit einem kleinen Porzellanobjekt gestalten.

Reservierung auf der Cultival-Website erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-04 par OT Limoges Métropole