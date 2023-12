Le Musée en Famille « Casse-Noisette et les lumières de Noël » 8 Place Winston Churchill Limoges, 13 décembre 2023 15:00, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

En partenariat avec l’Opéra de Limoges.

En écho au ballet Casse-Noisette programmé à l’Opéra de Limoges, le musée vous invite à redécouvrir ce conte de Noël à travers ses collections.

Vous participerez ensuite à un atelier de création de décorations pour le sapin alliant de l’argile et des feuilles de gélatine colorées utilisées pour les spectacles.

Mercredi 13 et samedi 16 décembre de 15h à 16h30

Réservation conseillée sur www.cultival.fr

Effectif : 20 participants.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the Opéra de Limoges.

Echoing the Nutcracker ballet programmed at the Opéra de Limoges, the museum invites you to rediscover this Christmas tale through its collections.

You’ll then take part in a workshop to create Christmas tree decorations using clay and the colored gelatin sheets used for the shows.

Wednesday December 13 and Saturday December 16, 3pm to 4:30pm

Reservations recommended on www.cultival.fr

Number of participants: 20.

En colaboración con la Ópera de Limoges.

Coincidiendo con el ballet del Cascanueces de la Ópera de Limoges, el museo le invita a redescubrir este cuento de Navidad a través de sus colecciones.

A continuación, participará en un taller de creación de adornos para el árbol de Navidad utilizando arcilla y las hojas de gelatina de colores utilizadas en los espectáculos.

Miércoles 13 y sábado 16 de diciembre de 15:00 a 16:30

Se recomienda reservar en www.cultival.fr

Número de participantes: 20.

In Partnerschaft mit der Oper von Limoges.

In Anlehnung an das Ballett Nussknacker, das in der Opéra de Limoges aufgeführt wird, lädt das Museum Sie ein, dieses Weihnachtsmärchen anhand seiner Sammlungen neu zu entdecken.

Anschließend nehmen Sie an einem Workshop zur Herstellung von Baumschmuck aus Ton und farbigen Gelatineblättern teil, die für die Aufführungen verwendet werden.

Mittwoch, 13. und Samstag, 16. Dezember, 15.00 bis 16.30 Uhr

Reservierungen werden unter www.cultival.fr empfohlen

Teilnehmerzahl: 20.

