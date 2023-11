Les lundis du Musée « Un monde en miniature » 8 Place Winston Churchill Limoges, 4 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 14h30

Durée 1h30

À travers les salles du musée, une conférencière vous propose de porter un autre regard sur les collections grâce à un cycle de visites thématiques.

Les collections du musée contiennent un monde en miniature, des œuvres de petites dimensions qui incitent, pour celui qui les découvre, à observer son environnement sous un angle différent et à prêter attention à ce qui l’entoure. Statuettes, figurines, salières ou dinettes, le musée est peuplé de ces objets de petite taille. Cette visite propose une balade dans les collections pour découvrir et échanger autour de ces œuvres miniatures en céramique.

Réservation obligatoire sur le site Cultival (en lien)..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 16:00:00. .

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 2:30 pm

Duration 1h30

Take a different look at the museum’s collections through a series of themed tours.

The museum’s collections contain a world in miniature, small-scale works that encourage visitors to observe their surroundings from a different angle, and to pay close attention to what’s around them. Statuettes, figurines, saltcellars or dinettes – the museum is filled with these small-scale objects. This tour takes visitors on a stroll through the collections to discover and discuss these miniature ceramic works.

Reservations required on the Cultival website (link).

14h30

Duración 1h30

Una mirada diferente a las colecciones del museo a través de una serie de visitas temáticas.

Las colecciones del museo encierran un mundo en miniatura, obras de pequeño formato que incitan al visitante a mirar su entorno desde otro ángulo y a prestar atención a lo que le rodea. Estatuillas, figuritas, saleros y comedores: el museo está repleto de estos objetos a pequeña escala. Este recorrido lleva a los visitantes de paseo por las colecciones para descubrir y comentar estas obras de cerámica en miniatura.

Imprescindible reservar en la página web de Cultival (enlace).

Um 14.30 Uhr

Dauer 1,5 Stunden

In einer Reihe von thematischen Führungen durch die Räume des Museums lädt Sie eine Referentin dazu ein, einen anderen Blick auf die Sammlungen zu werfen.

Die Sammlungen des Museums enthalten eine Welt in Miniatur, kleine Werke, die den Betrachter dazu anregen, seine Umgebung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und auf seine Umgebung zu achten. Statuetten, Figuren, Salzstreuer oder Dinette – das Museum ist von diesen kleinen Objekten bevölkert. Diese Führung bietet einen Spaziergang durch die Sammlungen, um diese Miniaturwerke aus Keramik zu entdecken und sich über sie auszutauschen.

Reservierung erforderlich auf der Website Cultival (Link).

