Le Musée national Adrien Dubouché intègre une nouvelle œuvre dans son parcours permanent. Il s’agit d’un poêle de chauffage de la Manufacture Kropper (Paris), réalisé vers 1780.

Tout juste restauré et installé dans la Galerie historique, le poêle en faïence de la Manufacture Kropper nous plonge dans l’intimité d’un intérieur parisien du XVIIIe siècle. Héritier direct d’une longue tradition française, il fut réalisé par celui qu’on appelait à l’époque « le poêlier du roi ».

Ce poêle a fait l’objet d’une restauration récente, avec le soutien de la Banque Tarneaud, aujourd’hui devenue SG TARNEAUD, et celui de l’Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

The Musée national Adrien Dubouché adds a new work to its permanent collection. It’s a heating stove by Manufacture Kropper (Paris), made around 1780.

Just restored and installed in the Galerie historique, the earthenware stove by Manufacture Kropper plunges us into the intimacy of an 18th-century Parisian interior. A direct descendant of a long-standing French tradition, it was made by what was then known as « le poêlier du roi ».

The stove was recently restored with the support of Banque Tarneaud, now SG TARNEAUD, and the Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

El Museo Nacional Adrien Dubouché incorpora una nueva obra a su colección permanente. Se trata de una estufa de calefacción de la Manufactura Kropper (París), fabricada hacia 1780.

Recién restaurada e instalada en la Galería Histórica, la estufa de barro de la Manufactura Kropper nos sumerge en la intimidad de un interior parisino del siglo XVIII. Descendiente directa de una antigua tradición francesa, fue fabricada por el entonces llamado « fabricante de estufas del Rey ».

La estufa ha sido restaurada recientemente con el apoyo del Banque Tarneaud, hoy SG TARNEAUD, y de la Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché.

Das Musée national Adrien Dubouché nimmt ein neues Kunstwerk in seinen ständigen Rundgang auf. Es handelt sich um einen Heizofen der Manufaktur Kropper (Paris), der um 1780 hergestellt wurde.

Der frisch restaurierte und in der Historischen Galerie aufgestellte Kachelofen aus der Manufaktur Kropper versetzt uns in die Intimität eines Pariser Interieurs aus dem 18. Er ist ein direkter Nachfolger einer langen französischen Tradition und wurde von einem Mann gefertigt, den man damals den « Hafner des Königs » nannte.

Der Ofen wurde kürzlich mit Unterstützung der Banque Tarneaud, heute SG TARNEAUD, und der Association des Amis du Musée national Adrien Dubouché restauriert.

