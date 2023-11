Mes Premiers pas au Musée (2 à 5 ans) 8 Place Winston Churchill Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 10h30

Durée 1h

Le musée propose une activité pour les tout-petits (de 2 à 5 ans) accompagnés de leur(s) parent(s).

Ce moment, d’une durée d’une heure, s’organisera en plusieurs temps : de l’observation, de la manipulation et des jeux. Pour une initiation tout en douceur et un éveil à la vie d’un lieu culturel.

– Le toucher –

Pour cette première session, les enfants sont invités à découvrir leurs sens et plus spécifiquement celui du toucher. Les tout-petits pourront toucher différents objets de médiation en céramique. L’activité se terminera par un atelier où chacun pourra appréhender la matière et déposer son empreinte de main sur de l’argile.

Réservation obligatoire sur le site Cultival (en lien)..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 11:30:00. EUR.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 10:30 a.m

Duration 1 hour

The museum offers an activity for toddlers (aged 2 to 5) accompanied by their parent(s).

This hour-long activity is organized into several phases: observation, manipulation and games. A gentle introduction to a cultural site.

– Touch –

For this first session, children are invited to discover their senses, and more specifically that of touch. Toddlers will be able to touch various ceramic mediation objects. The activity concludes with a workshop where each child can get to grips with the material and place his or her own handprint on the clay.

Reservations required on the Cultival website (link).

10.30 h

Duración 1 hora

El museo propone una actividad para niños pequeños (de 2 a 5 años) acompañados de sus padres.

Esta actividad de una hora se divide en varias partes: observación, actividades prácticas y juegos. Es una manera suave de conocer un sitio cultural.

– Tocar –

En esta primera sesión, se invita a los niños a descubrir sus sentidos, y más concretamente el sentido del tacto. Los niños podrán tocar una serie de objetos cerámicos de mediación. La actividad culminará con un taller en el que los niños podrán familiarizarse con el material y colocar las huellas de sus propias manos sobre la arcilla.

Es necesario reservar en la web de Cultival (enlace).

Um 10:30 Uhr

Dauer 1 Stunde

Das Museum bietet eine Aktivität für Kleinkinder (2 bis 5 Jahre) in Begleitung ihrer Eltern an.

Die einstündige Veranstaltung ist in mehrere Phasen unterteilt: Beobachtung, Handhabung und Spiele. Eine sanfte Einführung in das Leben eines kulturellen Ortes.

– Der Tastsinn –

In dieser ersten Sitzung werden die Kinder eingeladen, ihre Sinne und insbesondere den Tastsinn zu entdecken. Die Kleinen können verschiedene Vermittlungsobjekte aus Keramik ertasten. Die Aktivität endet mit einem Workshop, in dem jeder die Möglichkeit hat, das Material zu begreifen und seinen Handabdruck auf Ton zu hinterlassen.

Reservierung auf der Cultival-Website (Link) erforderlich.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Limoges Métropole