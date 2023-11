Atelier Dragon de Porcelaine 8 Place Winston Churchill Limoges, 15 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 10h30.

Durée 1h30.

Après la découverte ludique de quelques œuvres, parent(s) et enfant(s) pourront s’essayer à une activité créative originale.

Toute la famille est invitée à observer de plus près l’oeuvre mystérieuse de Laëtitia Fortin exposée à l’occasion des 30 ans du Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre. Entre cuir et porcelaine, cette oeuvre imite une cape aux écailles de dragon. Lors d’un atelier créatif, les familles imagineront et fabriqueront leur plus bel animal fabuleux.

Réservation obligatoire sur le site Cultival (en lien)..

2023-11-15 fin : 2023-11-15 12:00:00. EUR.

8 Place Winston Churchill Musée National Adrien Dubouché

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 10:30 am.

Duration 1h30.

After a playful discovery of a few works, parents and children can try their hand at an original creative activity.

The whole family is invited to take a closer look at Laëtitia Fortin’s mysterious work, exhibited to mark the 30th anniversary of the Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre. Part leather, part porcelain, this work imitates a cape with dragon scales. During a creative workshop, families can imagine and make their own fabulous animal.

Reservations required on the Cultival website (link).

A las 10h30.

Duración 1h30.

Tras un descubrimiento lúdico de algunas obras, padres e hijos podrán probar suerte en una original actividad creativa.

Toda la familia está invitada a observar de cerca la misteriosa obra de Laëtitia Fortin expuesta con motivo del 30 aniversario del Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre. En parte cuero y en parte porcelana, esta obra imita una capa con escamas de dragón. Durante un taller creativo, las familias podrán imaginar y fabricar su propio animal fabuloso.

Es necesario reservar en la web de Cultival (enlace).

Um 10:30 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden.

Nach der spielerischen Entdeckung einiger ?uvres können sich Eltern und Kinder an einer originellen kreativen Aktivität versuchen.

Die ganze Familie ist eingeladen, das geheimnisvolle Werk von Laëtitia Fortin, das anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Centre de Recherche sur les Arts du Feu et de la Terre ausgestellt wird, genauer zu betrachten. Zwischen Leder und Porzellan imitiert dieses Werk einen Umhang mit Drachenschuppen. In einem kreativen Workshop können sich Familien ihr schönstes Fabeltier ausdenken und herstellen.

Reservierung auf der Website von Cultival erforderlich (Link).

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Limoges Métropole