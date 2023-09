Atelier parentalité – Mère fille autour de la puberté 8, place Vival Figeac, 7 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

L’atelier mère/fille autour de la puberté est animé par une danseuse et herboriste ainsi qu’une coach parentale. Il y aura des exercices physiques et cela se terminera par un gouter avec des tisanes. Cet atelier est gratuit mais les places sont limitées pour une meilleure prise en charge..

2023-10-07 14:00:00 fin : 2023-10-07 17:00:00. EUR.

8, place Vival Centre Social et de Prévention Nicole-Paulo

Figeac 46100 Lot Occitanie



The mother/daughter puberty workshop will be led by a dancer and herbalist, as well as a parent coach. There will be physical exercises and a snack with herbal teas. This workshop is free of charge, but places are limited to ensure the best possible care.

El taller de pubertad para madres e hijas estará dirigido por una bailarina y herborista, así como por una entrenadora de padres. Habrá ejercicios físicos y una merienda con infusiones. Este taller es gratuito, pero las plazas son limitadas para garantizar la mejor atención posible.

Der Mutter-Tochter-Workshop zum Thema Pubertät wird von einer Tänzerin und Kräuterkundigen sowie einem Elterncoach geleitet. Es werden körperliche Übungen gemacht und der Kurs endet mit einer Teeparty. Der Workshop ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt, um eine bessere Betreuung zu gewährleisten.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Figeac