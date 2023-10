Concert I Bashung Immortel 8 Place Sully Nogent-le-Rotrou, 3 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Ma petite entreprise, connaît pas la crise…

Rendez-vous vendredi 3 novembre 2023 à 20h30 à L’Arsenal pour un voyage musical autour de l’oeuvre singulière de Bashung !.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 22:30:00. 10 EUR.

8 Place Sully

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Ma petite entreprise, knows no crisis…

Join us on Friday, November 3, 2023 at 8:30pm at L’Arsenal for a musical journey through Bashung’s singular oeuvre!

Ma petite entreprise, no conoce crisis…

Únase a nosotros el viernes 3 de noviembre de 2023 a las 20:30 en L’Arsenal para un viaje musical a través de la obra única de Bashung

Mein kleines Unternehmen kennt keine Krise…

Wir treffen uns am Freitag, den 3. November 2023 um 20:30 Uhr im L?Arsenal zu einer musikalischen Reise rund um Bashung’s einzigartiges Werk!

Mise à jour le 2023-10-14 par OT DU PERCHE