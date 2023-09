Soirée Jam & Concerts 8 Place Sully Nogent-le-Rotrou, 21 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Soirée Jam & Concerts

18h : Apéro Jam

Rencontrons nous autour d’un verre et jouons ensemble autour d’une jam.

21h : Concerts de Groove Bucket & Aqua Tofana.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 23:30:00. 8 EUR.

8 Place Sully

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Jam & Concerts Evening

6pm: Apéro Jam

Meet for a drink and jam together.

9pm: Concerts by Groove Bucket & Aqua Tofana

Noche de Jam & Concerts

18.00 h: Apéro Jam

Reúnanse para tomar una copa e improvisar juntos.

21.00: Conciertos de Groove Bucket y Aqua Tofana

Abend Jam & Konzerte

18 Uhr: Aperitif Jam

Treffen wir uns auf einen Drink und spielen wir gemeinsam bei einer Jam.

21h: Konzerte von Groove Bucket & Aqua Tofana

