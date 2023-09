Concert I Release Party avec Stoned, Human Project & Kosgrove 8 Place Sully Nogent-le-Rotrou, 14 octobre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Participez à la Release Party de Stoned, samedi 14 octobre 2023 à l’Arsenal à 19 heures. En compagnie également de Human Project et Kosgrove .

Une soirée mémorable à base de gros sons et de pogos endiablés, sans oublier les carottes de Mister Rabbit !

Ambiance explosive !!.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 23:30:00. 8 EUR.

8 Place Sully

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Join us for the Stoned Release Party, Saturday October 14, 2023 at the Arsenal at 7pm. Also featuring Human Project and Kosgrove.

A memorable evening of big sounds and wild pogos, not forgetting Mister Rabbit’s carrots!

An explosive atmosphere!

Únete a nosotros en la Stoned Release Party el sábado 14 de octubre de 2023 en el Arsenal a las 19:00. También con Human Project y Kosgrove.

Será una noche para recordar, con grandes sonidos y pogos salvajes, ¡sin olvidar las zanahorias de Mister Rabbit!

¡Un ambiente explosivo!

Nehmen Sie an der Stoned Release Party am Samstag, den 14. Oktober 2023 im Arsenal um 19 Uhr teil. Mit dabei sind auch Human Project und Kosgrove .

Ein unvergesslicher Abend mit fetten Sounds, wilden Pogos und nicht zu vergessen die Karotten von Mister Rabbit!

Explosive Stimmung!

Mise à jour le 2023-09-26 par OT DU PERCHE