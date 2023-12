Contes « Vent frais, coeurs chauds » 8 place Saint-Mélar Locmélar, 6 janvier 2024, Locmélar.

Locmélar Finistère

Début : 2024-01-06 16:00:00

fin : 2024-01-06

Avec la conteuse Céline Gumuchian.

« L’hiver a déposé son manteau blanc. Le matin frais chante à tout vent. Chaque animal est terré chez lui, plus rien dans le garde-manger, les ventres se mettent à gargouiller. Il va falloir sortir dans la neige et chercher mais Brrrr, Pfff, Mmmm, Grrr… Tout est blanc, blanc et glacé.

Heureusement, les yeux vont s’ouvrir à la magie de l’hiver et les cœurs se réchauffer d’amitié. »

Ce conte à s’emmitoufler, à rire et à rêver, mêle rires et poésie. Une histoire vibrante esthétique interactive et porteuse de sens, sur la question de l’entraide et de l’amitié. Jeux de mains, de laines et de chants.

A partir de 3 ans.

Durée : 30 minutes.

Spectacle suivi d’un goûter crêpes maison.

Sans réservation.

8 place Saint-Mélar Au Melar dit

Locmélar 29400 Finistère Bretagne



