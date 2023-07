Librairie itinérante « Les Guérillères » et invitées surprises 8 place Saint-Mélar Locmélar Catégories d’Évènement: Finistère

Locmélar Librairie itinérante « Les Guérillères » et invitées surprises 8 place Saint-Mélar Locmélar, 8 juillet 2023, Locmélar. Locmélar,Finistère .

2023-07-08 fin : 2023-07-08 20:00:00. .

8 place Saint-Mélar Au Melar dit

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locmélar Autres Lieu 8 place Saint-Mélar Adresse 8 place Saint-Mélar Au Melar dit Ville Locmélar Departement Finistère Lieu Ville 8 place Saint-Mélar Locmélar

8 place Saint-Mélar Locmélar Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locmelar/