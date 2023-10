Semaine en famille : Phone Game 8 Place René Groussard Melle, 21 octobre 2023, Melle.

Phone Game

Toute la journée et tous les jours, du 21 au 28 oct

Centre SocioCulturel du Mellois,

8 place René Groussard à Melle

Renseignements au 05.49.29.04.05

Inscription : livret de jeu à retirer à l’accueil du CSC du lundi au vendredi..

Phone Game

All day, every day, Oct 21-28

Center SocioCulturel du Mellois,

8 place René Groussard, Melle

Information on 05.49.29.04.05

Registration: game booklet available from the CSC reception desk, Monday to Friday.

Juego del teléfono

Todo el día, todos los días, del 21 al 28 de octubre

Centro SocioCultural de Mellois,

8 place René Groussard, Melle

Información en el 05.49.29.04.05

Inscripción: folleto del juego disponible en la recepción del CSC de lunes a viernes.

Phone Game

Ganztägig und täglich, 21. bis 28. Okt

Centre SocioCulturel du Mellois (Soziokulturelles Zentrum von Mellois),

8 place René Groussard in Melle

Informationen unter 05.49.29.04.05

Anmeldung: Spielheft, das von Montag bis Freitag an der Rezeption des CSC abgeholt werden kann.

