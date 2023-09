Visite guidée : Visite à deux voix au coeur du Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 17 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Pays d’art et d’histoire et Le Volcan s’associent pour vous proposer la visite d’une oeuvre majeure d’Oscar Niemeyer. Découvrez, en compagnie d’un guide-conférencier expert en architecture et d’une médiatrice du Volcan, les secrets de ce lieu patrimonial atypique, ceux qui le font vivre et ce qui s’y crée… Il y en a sous le béton !

Gratuit – Durée : 1h30

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

Vendredi 2023-12-17 13:30:00 fin : 2024-02-17 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Pays d?art et d?histoire and Le Volcan join forces to offer you a tour of one of Oscar Niemeyer?s major works. Accompanied by an expert architectural guide and a Volcan mediator, discover the secrets of this atypical heritage site, the people who bring it to life and what is created there… There’s plenty under the concrete!

Free admission – Duration: 1h30

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

El Pays d’art et d’histoire y Le Volcan unen sus fuerzas para ofrecerle un recorrido por una de las principales obras de Oscar Niemeyer. En compañía de un guía experto en arquitectura y de un mediador de Le Volcan, descubra los secretos de este patrimonio atípico, las personas que le dan vida y lo que allí se crea… ¡Hay mucho bajo el hormigón!

Gratis – Duración: 1h30

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Pays d’art et d’histoire und Le Volcan haben sich zusammengeschlossen, um Ihnen einen Besuch in einem der wichtigsten Werke von Oscar Niemeyer anzubieten. Entdecken Sie in Begleitung eines architekturkundigen Fremdenführers und einer Vermittlerin des Volcan die Geheimnisse dieses atypischen Kulturerbes, die Menschen, die es am Leben erhalten und die Dinge, die dort geschaffen werden… Es gibt etwas unter dem Beton!

Kostenlos – Dauer: 1,5 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

