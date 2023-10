Ad Hoc festival : « Loin dans la mer » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre – Lisa Guez / Cie De L’oiseau-Mouche Et Cie 13/31

Par amour tout donner, par amour tout perdre

La petite sirène brûle d’une flamme impossible pour le prince qu’elle a sauvé du naufrage. Elle va jusqu’à sacrifier sa voix pour être aimée en retour, en vain. Loin dans la mer questionne le désir, la douleur d’un amour rejeté et la peur d’être différent. L’adaptation du conte prend toute sa force dans l’interprétation des comédiens et comédiennes de l’Oiseau-Mouche, projet atypique composé de vingt acteur·rices permanent·es qui invite un artiste à mettre en scène chacune de ses créations. Lisa Guez signe cette subtile adaptation du conte, qui devient une troublante quête d’absolu.

Lieu de rendez-vous : Le Volcan – Petite salle

Durée : 1 h

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 10 ans.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Theater – Lisa Guez / Cie De L?oiseau-Mouche Et Cie 13/31

For love to give all, for love to lose all

The Little Mermaid burns with an impossible passion for the prince she saved from shipwreck. She even sacrifices her voice to be loved in return, but to no avail. Loin dans la mer questions desire, the pain of rejected love and the fear of being different. The adaptation of the tale takes on its full force in the performance of the actors and actresses of L’Oiseau-Mouche, an atypical project made up of twenty permanent actors who invite an artist to direct each of their creations. Lisa Guez signs this subtle adaptation of the tale, which becomes a troubling quest for the absolute.

Venue : Le Volcan – Petite salle

Running time: 1 h

Price: 5?

All audiences, ages 10 and up

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro – Lisa Guez / Cie De L’oiseau-Mouche Et Cie 13/31

Para que el amor lo dé todo, para que el amor lo pierda todo

La Sirenita arde en una pasión imposible por el príncipe al que salvó del naufragio. Incluso sacrifica su voz para ser amada a cambio, pero es en vano. Loin dans la mer cuestiona el deseo, el dolor de un amor rechazado y el miedo a ser diferente. La adaptación del cuento adquiere toda su fuerza en la interpretación de los actores y actrices de L’Oiseau-Mouche, un proyecto atípico formado por veinte actores fijos que invitan a un artista a dirigir cada una de sus creaciones. Lisa Guez firma esta sutil adaptación del cuento, que se convierte en una inquietante búsqueda de lo absoluto.

Lugar: Le Volcan – Petite salle

Duración: 1 hora

Precio: 5 euros

Todas las edades, a partir de 10 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Theater – Lisa Guez / Cie De L?oiseau-Mouche Et Cie 13/31

Aus Liebe alles geben, aus Liebe alles verlieren

Die kleine Meerjungfrau brennt in einer unmöglichen Flamme für den Prinzen, den sie vor dem Schiffbruch gerettet hat. Sie geht sogar so weit, ihre Stimme zu opfern, um zurückgeliebt zu werden – vergeblich. Weit draußen im Meer stellt die Frage nach dem Begehren, dem Schmerz einer zurückgewiesenen Liebe und der Angst, anders zu sein. Die Adaption des Märchens erhält ihre ganze Kraft durch die Interpretation der Schauspielerinnen und Schauspieler von L’Oiseau-Mouche, einem atypischen Projekt mit zwanzig ständigen Schauspielerinnen und Schauspielern, das einen Künstler einlädt, jede seiner Kreationen zu inszenieren. Lisa Guez ist die Autorin dieser subtilen Adaption des Märchens, das zu einer verstörenden Suche nach dem Absoluten wird.

Ort des Treffens : Le Volcan – Kleiner Saal

Dauer: 1 Stunde

Einzeltarif: 5 ?

Für alle ab 10 Jahren

Mise à jour le 2023-10-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche