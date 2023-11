Ad Hoc festival : Atelier -Les Minots aux Manette 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival

Autour de la Boum Des Boumboxers

Atelier danse Hip Hop – Fitz

Avec Datitcha, Maclarnaque et Bboy Nats

Ateliers danse, rap et DJing

Avec un ou plusieurs artistes du spectacle, initiez-vous seul ou en duo à la pratique de la danse hip-hop ou au DJing sur des platines numériques et aux techniques de la musique rap (intonation, écriture, scansion…).

atelier danse – parents et enfants à partir de 6 ans

atelier de DJing et atelier rap – enfants à partir de 8 ans pouvant être accompagnés d’un adulte

Gratuit, sur réservation.

Durée : 1h30..

2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . .

8 Place Oscar Niemeyer Fitz

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival

Around the Boum Des Boumboxers

Hip Hop dance workshop – Fitz

With Datitcha, Maclarnaque and Bboy Nats

Dance, rap and DJing workshops

Join one or more of the show’s artists for a solo or duo introduction to hip-hop dance, DJing on digital turntables and rap music techniques (intonation, writing, scansion, etc.).

dance workshop – parents and children aged 6 and over

dJing and rap workshop – children aged 8 and over, who may be accompanied by an adult

Free, on reservation.

Duration: 1h30.

En el marco del festival Ad Hoc

En torno al Boum Des Boumboxers

Taller de danza Hip Hop – Fitz

Con Datitcha, Maclarnaque y Bboy Nats

Talleres de baile, rap y DJ

Únete a uno o varios de los artistas del espectáculo para iniciarte en el baile hip hop, el DJing con giradiscos digitales y las técnicas de la música rap (entonación, escritura, escansión, etc.).

taller de baile – padres e hijos a partir de 6 años

taller de DJ y taller de rap: niños a partir de 8 años acompañados por un adulto

Gratuito, previa reserva.

Duración: 1h30.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals

Rund um die Boum Des Boumboxers

Hip Hop Tanzworkshop – Fitz

Mit Datitcha, Maclarnaque und Bboy Nats

Tanz-, Rap- und DJing-Workshops

Mit einem oder mehreren Künstlern der Show können Sie allein oder im Duett Hip-Hop-Tanz, DJing auf digitalen Plattenspielern und Rap-Musiktechniken (Intonation, Schrift, Skandierung usw.) erlernen.

tanzworkshop – Eltern und Kinder ab 6 Jahren

dJing-Workshop und Rap-Workshop – Kinder ab 8 Jahren, die von einem Erwachsenen begleitet werden können

Kostenlos, nach vorheriger Anmeldung.

Dauer: 1,5 Stunden.

Mise à jour le 2023-10-30 par Normandie Tourisme / Attitude Manche