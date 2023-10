Ad Hoc festival : « La Boum des Boumboxeurs » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 9 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Boum hip-hoprepas au Volcan.

Le Ad Hoc se termine déjà… c’est triste ! C’est sûr, mais nous avons un remonte-moral du tonnerre : une boum pour se défouler, se dépenser et danser sur du vrai bon son en allant de Krs One, George Clinton en passant par Jackson Five et Kriss Kross jusqu’à bouger sur du Dabrye et Chromeo. Alors, pas mal non ? Du rap live et du smile avec Da Titcha, des Freestyles de danse hip-hop explosifs avec Bboy Frenetik ou Nadoo, des improvisations danse avec le public ! Place aux battles parents VS enfants et plein d’autres surprises encore…

Lieu de rendez-vous : Fitz

Durée : 1 h30

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 4 ans.

2023-12-09 18:00:00 fin : 2023-12-09 . .

8 Place Oscar Niemeyer Fitz

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Boum hip-hoprepas at Le Volcan.

The Ad Hoc is already coming to an end… sad! Sure, but we’ve got a real pick-me-up: a party to let off steam, work up a sweat and dance to some real good music, from Krs One, George Clinton and Jackson Five to Kriss Kross and Dabrye and Chromeo. So, not bad, eh? Live rap and smile with Da Titcha, explosive hip-hop dance freestyles with Bboy Frenetik or Nadoo, and dance improvisations with the audience! Make way for parent VS child battles and plenty of other surprises?

Meeting place : Fitz

Duration: 1 h30

Price: 5?

All ages, from 4 upwards

En el marco del festival Ad Hoc.

Comida hip-hop en el Volcán.

Ad Hoc ya está llegando a su fin… ¡triste! Por supuesto, pero tenemos algo para animarte: una fiesta para desahogarte, sudar la gota gorda y bailar al ritmo de buena música, desde Krs One y George Clinton hasta Jackson Five y Kriss Kross, pasando por Dabrye y Chromeo. No está mal, ¿eh? Rap en directo con una sonrisa de Da Titcha, explosivos freestyles de baile hip-hop con Bboy Frenetik y Nadoo, ¡e improvisaciones de baile con el público! También habrá batallas entre padres e hijos, y muchas sorpresas más..

Punto de encuentro : Fitz

Duración: 1 h 30

Precio de la entrada única: 5?

Todas las edades, a partir de 4 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Boum hip-hoprepas au Volcan.

Das Ad Hoc geht schon wieder zu Ende? das ist traurig! Ja, aber wir haben noch einen Moralapostel: eine Party zum Austoben, Auspowern und Tanzen zu richtig guter Musik, von Krs One, George Clinton über Jackson Five und Kriss Kross bis hin zu Dabrye und Chromeo. Nicht schlecht, oder? Live-Rap und Smile mit Da Titcha, explosive Hip-Hop-Tanz-Freestyles mit Bboy Frenetik oder Nadoo, Tanzimprovisationen mit dem Publikum! Battles zwischen Eltern und Kindern und viele weitere Überraschungen?

Treffpunkt: Fitz

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten

Einheitlicher Eintrittspreis: 5?

Für alle ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-10-24 par Normandie Tourisme / Attitude Manche