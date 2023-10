Ad Hoc festival : « Kilt / Les règles du jeu » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 6 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Théâtre participatif – Tréteaux De France Cdn / Olivier Letellier / Yann Verburgh

À toi de lire

C’est une histoire qui se passe aujourd’hui, hier et demain, une histoire qui se répète, indéfiniment. Au lendemain de la dernière des dernières guerres, alors qu’il n’y a plus rien à détruire, deux enfants se rencontrent. Leurs jeux bâtiront un rêve à leur image, leurs dessins esquisseront les plans d’une ville nouvelle. À travers un dispositif hybride, déambulatoire, théâtral et plastique, Olivier Letellier et son équipe transmettent le plaisir des mots, le désir de lire, l’audace de dire, mais aussi l’importance de s’engager : lire à voix haute, ensemble, ce texte qui regarde le monde, la guerre et la migration depuis l’enfance.

Lieu de rendez-vous : Fitz

Durée : 45 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 10 ans..

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Participatory theater – Tréteaux De France Cdn / Olivier Letellier / Yann Verburgh

À toi de lire

It’s a story that happens today, yesterday and tomorrow, a story that repeats itself, indefinitely. In the aftermath of the last of the last wars, when there is nothing left to destroy, two children meet. Their games will build a dream in their own image, their drawings will sketch out the plans for a new city. Through a hybrid, ambulatory, theatrical and visual device, Olivier Letellier and his team convey the pleasure of words, the desire to read, the audacity to say, but also the importance of commitment: reading aloud, together, this text that looks at the world, war and migration from childhood.

Meeting point : Fitz

Duration: 45 min

Price: 5?

All ages, from 10 upwards.

En el marco del festival Ad Hoc.

Teatro participativo – Tréteaux De France Cdn / Olivier Letellier / Yann Verburgh

À toi de lire

Es una historia que sucede hoy, ayer y mañana, una historia que se repite, indefinidamente. Tras la última de las últimas guerras, cuando ya no queda nada que destruir, dos niños se encuentran. Sus juegos construirán un sueño a su imagen y semejanza, sus dibujos esbozarán los planos de una nueva ciudad. A través de un dispositivo híbrido, ambulante, teatral y visual, Olivier Letellier y su equipo transmiten el placer de las palabras, el deseo de leer, la audacia de decir, pero también la importancia de implicarse: leer en voz alta, juntos, este texto que mira al mundo, a la guerra y a las migraciones desde la infancia.

Lugar de encuentro : Fitz

Duración: 45 minutos

Precio: 5 euros

Todas las edades, a partir de 10 años

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Partizipatives Theater – Tréteaux De France Cdn / Olivier Letellier / Yann Verburgh

An dich zu lesen

Es ist eine Geschichte, die sich heute, gestern und morgen abspielt, eine Geschichte, die sich wiederholt, auf unbestimmte Zeit. Am Tag nach dem letzten der letzten Kriege, als es nichts mehr zu zerstören gibt, begegnen sich zwei Kinder. Ihre Spiele bauen einen Traum nach ihrem Vorbild, ihre Zeichnungen skizzieren die Pläne für eine neue Stadt. Olivier Letellier und sein Team vermitteln mit einer hybriden, umherwandernden, theatralischen und plastischen Vorrichtung die Freude an Worten, den Wunsch zu lesen, die Kühnheit zu sagen, aber auch die Wichtigkeit, sich zu engagieren: gemeinsam diesen Text laut zu lesen, der die Welt, den Krieg und die Migration seit der Kindheit betrachtet.

Treffpunkt : Fitz

Dauer: 45 min

Einheitlicher Preis: 5?

Für alle Altersgruppen ab 10 Jahren.

