Ad Hoc festival : « Zèbres » 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 3 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Dans le cadre du Ad Hoc festival.

Danse et objets – Cie Zapoï

Aucun zèbre n’a les mêmes rayures

Partons à la rencontre d’un spécimen aussi unique qu’attachant et qui fait ses premiers pas dans le monde. Flamands roses, girafes ou crocodiles l’accueillent dans un jaillissement de couleurs, formes et sons, comme dans un pop-up géant.

Une actrice-marionnettiste et une danseuse accompagnent les enfants dans la découverte d’un monde fait d’images et de sensations, célébrant dans la bonne humeur la joie d’être toutes et tous différent·e·s !

Lieu de rendez-vous : Le Volcan – Petite salle

Durée : 30 min

Tarif unique : 5€

Tout public, à partir de 2 ans..

2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 . .

8 Place Oscar Niemeyer Le Volcan

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



As part of the Ad Hoc festival.

Dance and objects – Cie Zapoï

No zebra has the same stripes

Meet a unique and endearing specimen taking its first steps in the world. Pink flamingos, giraffes and crocodiles welcome him in a burst of colors, shapes and sounds, as if in a giant pop-up.

A puppeteer-actress and a dancer accompany children as they discover a world of images and sensations, celebrating the joy of being different!

Meeting place : Le Volcan – Petite salle

Running time: 30 min

Price: 5?

Suitable for all ages 2 and up.

En el marco del festival Ad Hoc.

Danza y objetos – Cie Zapoï

Ninguna cebra tiene las mismas rayas

Partamos al encuentro de un espécimen tan único como entrañable, que da sus primeros pasos en el mundo. Flamencos rosas, jirafas y cocodrilos le dan la bienvenida en una explosión de colores, formas y sonidos, como en un pop-up gigante.

Una titiritera-actriz y una bailarina acompañan a los niños mientras descubren un mundo de imágenes y sensaciones, ¡celebrando la alegría de ser diferente!

Lugar de encuentro : Le Volcan – Petite salle

Duración: 30 minutos

Precio: 5?

Apto para todas las edades a partir de 2 años.

Im Rahmen des Ad Hoc Festivals.

Tanz und Objekte – Cie Zapoï

Kein Zebra hat die gleichen Streifen

Machen wir uns auf den Weg, um ein ebenso einzigartiges wie liebenswertes Exemplar zu treffen, das seine ersten Schritte in der Welt macht. Flamingos, Giraffen und Krokodile begrüßen es mit einer Fülle von Farben, Formen und Klängen, wie in einem riesigen Pop-up.

Eine Puppenspielerin und eine Tänzerin begleiten die Kinder auf ihrer Entdeckungsreise in eine Welt voller Bilder und Eindrücke und feiern mit guter Laune die Freude, verschieden zu sein!

Ort des Treffens : Le Volcan – Kleiner Saal

Dauer: 30 Min

Einheitlicher Eintrittspreis: 5?

Für alle Altersgruppen ab 2 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche